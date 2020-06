Medewerkers Tata Steel leggen opnieuw onderdeel plat

Personeel van Tata Steel dat werkt aan het afwerken van verzinkt staal staakt sinds maandagmiddag. Vakbond FNV meldt dat medewerkers het werk in groepjes van tien tot vijftien neerleggen.

De actie heeft gevolgen voor de staalproductie van Tata Steel. Een van de drie dompelverzinklijnen ligt plat. Daar wordt verzinkt staal geproduceerd dat met name wordt geleverd aan autofabrikanten.

Bij Tata Steel is het al tijden onrustig vanwege een reorganisatieplan voor de locatie in IJmuiden. Werknemers staken uit onvrede met de plannen, die mogelijk duizenden banen kosten. Ook het vertrek van vestigingsdirecteur Theo Henrar, die pal stond voor de Nederlandse belangen, viel slecht bij het personeel. Vorige week werd op verschillende afdelingen gestaakt, maar afgelopen weekend bleef het rustig.

Tata Steel heeft vakbond FNV gevraagd om acties uit te stellen in het belang van het bedrijf en de medewerkers. „Acties zullen onze resultaten onder druk zetten. Zeker omdat we al te maken hebben met de impact van de verminderde vraag naar staal”, aldus het bedrijf. Het doel van de reorganisatie is volgens Tata om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. Ook met het oog op investeringen en de verduurzamingsslag waar de onderneming voor staat. Verder belooft Tata dat het eerdere afspraken over werkgelegenheid respecteert.