Medewerkers Ryanair eisen ontslagvergoeding

Acht overgebleven cabinemedewerkers van Ryanair die vanaf de basis in Eindhoven vlogen, eisen een schadevergoeding voor hun ontslag. Hun vertrek bij de Ierse luchtvaartmaatschappij is het resultaat van een verstoorde arbeidsrelatie, stelt vakbond FNV. De budgetvlieger spreekt dat tegen en zegt de medewerkers om puur economische redenen te willen ontslaan.

Het gaat om een slepende kwestie. Ryanair sloot vorig jaar zijn basis in de Brabantse stad en vroeg vervolgens collectief ontslag aan voor circa dertig piloten en cabinemedewerkers bij het UWV. Die uitkeringsinstantie ging daar toen niet in mee. Ryanair is nu bij de rechter in Eindhoven een zaak begonnen om de arbeidsovereenkomst van de acht personeelsleden toch om bedrijfseconomische redenen te ontbinden.

FNV wil ook dat de contracten worden verscheurd, maar dan omdat de arbeidsrelatie door „pesterijen” is verslechterd. Daar hoort volgens de bond ook een schadevergoeding bij. De veelal buitenlandse medewerkers verliezen immers hun baan, terwijl ze in de tussentijd familie en een sociaal leven in Eindhoven hebben opgebouwd, redeneert FNV.