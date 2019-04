Medewerkers Jumbo houden cao-rechten

Medewerkers van Jumbo-distributiecentra houden hun cao-rechten en krijgen daarnaast een loonsverhoging. Dat is de uitkomst van overleg tussen de vakbonden en de supermarktketen.

Over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de distributiecentra is lang gesteggeld. In januari bepaalde de rechter dat de door Jumbo opgezegde cao nog steeds geldig was en dat honderden medewerkers achterstallig loon moesten ontvangen. Jumbo had vorig jaar het personeel gevraagd afstand te doen van de cao en een eigen regeling te tekenen. Dat zorgde volgens de bonden voor ongelijkheid op de werkvloer, die nu grotendeels is rechtgetrokken.

Distributiemedewerkers die niet kozen voor de Jumbo-regeling werden benadeeld, zegt Kitty Huntjens van CNV Vakmensen. „Zij kregen het afgelopen jaar niet de 2,5 procent loonsverhoging die andere collega’s onder de eigen Jumbo-regeling wel kregen. De onrust op de werkvloer nam hierdoor verder toe en er ontstond een tweedeling.”

Voor een groep van 100 medewerkers is er overigens nog steeds geen duidelijkheid. Zij kozen eerder voor de cao, maar Jumbo heeft nog niet bevestigd dat ook zij de loonsverhoging krijgen. Als dat niet gebeurt, dan stappen de bonden naar de rechter.