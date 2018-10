Medewerkers Fokker willen bedrijf platleggen

Medewerkers van vliegtuigonderdelenmaker Fokker in Papendrecht gaan weer staken. Ze willen het bedrijf maandag vleugellam maken. Vakbond FNV verwacht dat de productie door de staking nagenoeg stil komt te liggen.

In de metaalsector vinden al maandenlang stakingen plaats bij talloze bedrijven. Bij Fokker in Papendrecht gaat het nu bijvoorbeeld om de vijfde staking. Ook bij andere ondernemingen in het land vinden maandag weer acties plaats. De stakers strijden onder meer voor een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent. Ook wil FNV dat er een einde komt aan de doorgeslagen flexibilisering bij de metaalbedrijven.

„De werknemers laten niet met zich sollen”, zegt vakbondsbestuurder Jan Meeder. „Als de directie van Fokker echt een goede cao wil voor haar medewerkers, dan zou Fokker voor hen op moeten komen door druk te zetten op de onderhandelingsdelegatie van de metaalwerkgevers.”

De cao metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in de zogeheten grootmetaal. Daarbij horen volgens de bond bedrijven als DAF, ASML, Fokker, Siemens, Scania, Thales en Damen Shipyard.