Medewerkers facilitair bedrijf KLM weer in actie

Werknemers van Sodexo Altys die facilitaire diensten uitvoeren voor luchtvaartmaatschappij KLM, komen weer in actie. Dat meldden vakbonden FNV en CNV. Dit keer gaat het om een estafettestaking van donderdag tot en met maandag, waarbij medewerkers bij verschillende onderdelen het stokje van elkaar overnemen. Inzet van de acties is behoud van baan en arbeidsvoorwaarden als per 1 april de werkzaamheden bij een consortium van bedrijven worden ondergebracht. De afgelopen weken werd al verschillende keren het werk neergelegd.

Sodexo Altys voert sinds 2007 voor de KLM diensten uit, waaronder afvalverwerking, onderhoud aan gebouwen en groenvoorziening. De bonden hadden eerder tevergeefs voorgesteld een bemiddelaar in te schakelen om de kwestie op te lossen. In totaal gaat het om zo’n 150 medewerkers.

KLM ziet het liefst dat Sodexo-medewerkers met een vast dienstverband, van wie het werk in dezelfde vorm en omvang wordt voortgezet door het consortium, mee overgaan. Ook zouden volgens KLM de Sodexo-medewerkers bij de externe werving van personeel voorrang moeten krijgen.