Medewerkers facilitair bedrijf KLM leggen werk neer

Werknemers van Sodexo Altys die facilitaire diensten uitvoeren voor luchtvaartmaatschappij KLM leggen vanaf woensdag 12.00 uur het werk voor 24 uur neer. Ze eisen dat ze hun baan en arbeidsvoorwaarden behouden, nu een ander bedrijf de facilitaire zaken overneemt, meldden vakbonden CNV en FNV.

De facilitaire dienst bij KLM wordt sinds 2007 uitgevoerd door het bedrijf Sodexo Altys. Dat bedrijf is verantwoordelijk voor tientallen diensten, waaronder afvalverwerking, gebouwonderhoud, groenvoorziening, personen- en goederenvervoer en post- en koeriersdiensten. Dat contract is per 1 april via een aanbesteding deels terechtgekomen bij een consortium van bedrijven. Daarin zijn geen harde afspraken gemaakt over het overnemen van personeel. Het gaat volgens KLM om het beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen.

KLM voerde dinsdag overleg met het oude en het nieuwe bedrijf over de kwestie. Volgens de bonden was dit zonder resultaat. Voor de facilitaire zaken van KLM werken zo’n vierhonderd medewerkers. Naar schatting 170 van hen worden direct geraakt door de nieuwe aanbesteding.

De maatschappij stelt dat bij de specifieke dienstverlening die overgaat naar het consortium zo’n 80 medewerkers van Sodexo in KLM-gebouwen werken. Deze medewerkers hebben een dienstverband bij Sodexo en het is dan ook aan Sodexo als werkgever om hen te informeren, aldus de maatschappij.

KLM ziet het liefst dat Sodexo-medewerkers met een vast dienstverband, wier werk in dezelfde vorm en omvang wordt voortgezet door het consortium, mee overgaan. Ook zouden volgens KLM de huidige Sodexo-medewerkers bij de externe werving van personeel voorrang moeten krijgen.