Medewerker FloraHolland steelt miljoenen

Een medewerker van Royal FloraHolland heeft 4,3 miljoen euro van het bloemenveilinghuis gestolen. Dat meldt het bedrijf na afronding van het onderzoek naar de diefstal. De persoon in kwestie was eerder al door de politie aangehouden.

Het forensisch onderzoek wijst uit dat de betreffende werknemer, die werkte op de financiële afdeling van FloraHolland, misbruik had gemaakt van de ruimte die hij in zijn functie had. Voor de diefstal was specialistische kennis nodig van het financiële systeem. Ook is duidelijk geworden dat er geen andere medewerkers bij de verduistering betrokken waren.

Het veilingbedrijf is tegen diefstal verzekerd. De claim is nu in behandeling bij de verzekeraar. Ook is FloraHolland in overleg met het Openbaar Ministerie over hoe het restant van de verduisterde gelden kan worden teruggevorderd. Een eventuele impact zal worden verwerkt in de jaarrekening over 2019.