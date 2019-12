‘Medeoprichter Facebook wil Asana op beurs’

Bedrijfssoftwarebedrijf Asana, opgericht en geleid door medeoprichter van Facebook Dustin Moskovitz, wil een notering op Wall Street krijgen. Daarbij mikt de onderneming volgens zakenkrant Financial Times op een zogenoemde direct listing.

Daarbij worden geen nieuwe aandelen door banken in de markt gezet. In plaats daarvan kunnen bestaande aandeelhouders door de nieuwe notering hun aandelen te gelde maken. De stap naar de aandelenmarkt van het in San Francisco gebaseerde Asana zou volgend jaar een feit moeten zijn. Het bedrijf zou al banken hebben ingehuurd om de beursgang te begeleiden, aldus bronnen.

Tot de investeerders van Asana behoort onder meer de voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore. Bij een investeringsronde eind vorig jaar werd Asana gewaardeerd op circa 1,5 miljard dollar.