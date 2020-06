Mede-oprichter Reddit stapt uit bestuur en wil zwarte opvolger

Mede-oprichter van socialmediabedrijf Reddit, Alexis Ohanian, treedt af als bestuurder van het bedrijf. Hij wil vervangen worden door een zwarte kandidaat.

Sinds de dood van de ongewapende zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld, zijn protesten tegen racisme en politiegeweld opgelaaid. De kwestie heeft ook het debat over diversiteit in de bestuurskamers van Amerikaanse bedrijven doen herleven.

Veel demonstranten en organisatoren hebben de afgelopen dagen ook geprobeerd om de verontwaardiging over de dood van Floyd om te zetten in een hernieuwde burgerrechtenbeweging. Daarbij eisen ze onder meer hervormingen van het Amerikaanse strafrechtsysteem.

De internetondernemer, die getrouwd is met de Amerikaanse tennisster Serena Williams, heeft ook 1 miljoen dollar toegezegd aan de Know Your Rights-campagne voor juridisch bewustzijn onder de jeugd. Die campagne is weer een initiatief van NFL-ster Colin Kaepernick. Hij was in 2016 de eerste speler die knielde tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied als stil protest tegen politiegeweld en discriminatie.

In een tweet meldde Ohanian zijn rendement op aandelen Reddit te zullen gebruiken om de zwarte gemeenschap te dienen. Het gaat volgens hem dan voornamelijk om het beteugelen van de rassenhaat.