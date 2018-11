McDonald’s wil afval uit prullenbak recyclen

McDonald’s Nederland gaat meer werk maken van het recyclen van zijn afval, door zogeheten nascheiding. Slimme technologie moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat plastic en bekers uit de prullenbakken straks nauwkeurig gescheiden worden van papier- en voedselresten.

In de keukens sorteert de fastfoodketen al sinds begin jaren negentig alles zorgvuldig uit voor hergebruik. Denk bijvoorbeeld aan plasticfolie, papier, frituurolie en koffiedik. Momenteel wordt mede hierdoor ruim een derde van het afval van McDonald’s gerecycled. Het is de bedoeling dat dit in 2020 voor de helft van het afval opgaat en in 2025 moet vrijwel al het afval gerecycled worden.

Eerder dit jaar kondigde McDonald’s ook al wereldwijd aan verpakkingen te gaan verminderen en verduurzamen. Voor het recyclen in Nederland werkt het bedrijf samen met logistiek partner HAVI en afvalverwerker Attero. McDonald’s beroept zich erop een van de eerste bedrijven in Nederland te zijn die gebruikmaakt van de nascheidingsmethode. Tot voor kort werd deze technologie alleen toegepast op het afval van Nederlandse huishoudens.