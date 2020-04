McDonald’s verliest omzet na restaurantsluitingen vanwege corona

Fastfoodketen McDonald’s heeft in het afgelopen kwartaal minder omzet in de boeken gezet na grootschalige sluitingen van zijn restaurants vanwege de coronacrisis. Het Amerikaanse bedrijf waarschuwde al eerder deze maand voor dalende verkopen. Toen schrapte de fastfoodreus ook zijn financiële doelen voor dit jaar vanwege de onzekerheid rond Covid-19.

De vergelijkbare winkelverkopen van McDonald’s in de periode daalden met ruim 3 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat betekent dat restaurants die een jaar geleden ook al open waren, minder verkochten. De grootste klap kwam in de tweede helft van maart, toen de restaurants van McDonald’s moesten sluiten in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en de Verenigde Staten.

Daarnaast is ook het consumentengedrag veranderd vanwege de oproepen van overheden dat burgers thuis moeten blijven, aldus McDonald’s. In februari waren de resultaten van McDonald’s naar eigen zeggen nog „sterk”, ook al waren in China zo’n kwart van de vestigingen dicht.

Momenteel zijn de restaurants van McDonald’s nog steeds dicht in Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland, Rusland, Australië en Canada is afhaal en bezorging nog wel mogelijk. Amerikanen mogen ook nog geen burgers eten in de restaurants van de keten. Wel kunnen ze hun bestelling thuis laten bezorgen of zelf ophalen met bijvoorbeeld een auto. In China zijn de meeste vestigingen nu wel open, al zijn de bezoekersaantallen veel lager dan normaal.