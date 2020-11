McDonald’s profiteert van drive-thru en thuisbezorging

De Amerikaanse fastfoodketen McDonald’s heeft in het derde kwartaal betere cijfers behaald dan verwacht. Daarbij profiteerde ’s werelds grootste hamburgerketen van zijn drive-thru’s en thuisbezorging, komt naar voren uit definitieve resultaten. Met name op de Amerikaanse thuismarkt werden goede zaken gedaan.

De omzet kwam uit op 5,4 miljard dollar. Dat is weliswaar een daling van 2 procent op jaarbasis, maar wel meer dan analisten hadden voorzien. De nettowinst steeg met 10 procent tot bijna 1,8 miljard dollar. In de Verenigde Staten ging de vergelijkbare verkoop van hamburgers, milkshakes, maar ook ontbijtjes van McDonald’s met bijna 5 procent omhoog. Elders in de wereld zakten de verkopen, onder meer vanwege nieuwe lockdowns in Europese landen.

Daarnaast had McDonald’s succes met de samenwerking met de populaire Amerikaanse rapper Travis Scott. Die had een tijdelijk menu samengesteld voor de fastfoodketen dat erg goed viel bij klanten.

McDonald’s was in oktober al met een voorlopige update over de afgelopen periode gekomen. Nu heeft het bedrijf ook gegevens gemeld over de omzet en winst.