McDonald’s plaatst laadpalen bij restaurants

Bezoekers van McDonald’s kunnen binnenkort bij het leeuwendeel van de Nederlandse restaurants naast hun lege maag ook de lege batterij van hun elektrische auto vullen. Het restaurantbedrijf kondigde dinsdag een samenwerking aan met energiebedrijf Nuon voor de plaatsing van snellaadpalen.

Binnen drie jaar moeten deze laadsystemen bij 168 van de huidige 245 van de McDonald’s-filialen in Nederland zijn gerealiseerd. Ook nieuwe restaurants, mits bereikbaar voor auto’s, zullen met laadpalen worden uitgerust. Het gaat in eerste instantie om twee laadpunten per filiaal. De eerste laadpaal moet eind dit jaar zijn gerealiseerd.

Voor de levering van de elektriciteit wordt Nuon verantwoordelijk. De stroom zal volledig afkomstig zijn van Nederlandse windmolens. McDonald’s en Nuon gaven geen financiële details af over de samenwerking.