McDonald’s komt met vegetarische nuggets

McDonald’s Nederland heeft de komende tijd ook een vegetarische variant van zijn bekende Chicken McNuggets op de menukaart staan. Hiermee probeert de fastfoodketen in te spelen op de groeiende behoefte van gasten om minder vlees te eten.

De Veggie Nuggets zijn een soort kleine Valess-schijven. Zuivelconcern FrieslandCampina heeft ze gemaakt van zeewier, „plantaardige vezels” en zuivel, waardoor ze niet geschikt zijn voor veganisten. Het gaat vooralsnog om een tijdelijke actie. Tot en met 4 november biedt McDonald’s ze aan in vrijwel alle Nederlandse restaurants.

Als het product aanslaat wil de keten gaan kijken of het mogelijk is de nuggets nog een tijdje of eventueel permanent in het assortiment op te nemen. Dat laatste zou wel een operationele uitdaging zijn, vertelt een woordvoerster. Voor de vleesvervangers heeft McDonald’s in de keuken een extra pan nodig.

Eerder werden in Nederland al de Veggie Homestyle Crispy Chicken en de Veggie McChicken geïntroduceerd. Een veganistische burger is er hier nog niet. McDonald’s werkt in Canada inmiddels wel aan een proef met een volledig plantaardige burger van het bedrijf Beyond Meat.