McDonald’s groeit sneller buiten VS

McDonald’s is in het afgelopen kwartaal sneller gegroeid buiten de Verenigde Staten dan op de thuismarkt. Met name in de ochtenduren lukt het de fastfoodketen niet goed om meer Amerikanen zijn restaurants in te lokken. Bovendien komt er juist op ontbijtgebied steeds meer concurrentie van ketens als Burger King, Dunkin’ Donuts en Wendy’s.

De omzet van McDonald’s kwam uit op 5,4 miljard dollar. In de Verenigde Staten haalde de keten met de gouden bogen 4,8 procent meer vergelijkbare omzet en daarmee deed McDonald’s het slechter dan de verwachtingen van analisten. De thuismarkt is goed voor ruwweg een derde van de totale omzet van het bedrijf. Buiten de VS steeg de omzet van restaurants die al meer dan een jaar open zijn met 5,9 procent. Dat was beter dan verwacht.

Onder de streep bleef er voor McDonald’s 1,6 miljard dollar over. Die daling van 2 procent heeft deels te maken met extra investeringen in bijvoorbeeld bezorgen van maaltijden en technologie. In steeds meer Amerikaanse drive-ins heeft McDonald’s bijvoorbeeld kentekenscanners geïnstalleerd om bestellingen vanuit de app te vergemakkelijken.