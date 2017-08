McDonald’s gaat uitbreiden in China

Hamburgerketen McDonald’s gaat fors uitbreiden in China. Van de huidige 2500 fastfoodrestaurants in het Aziatische land wil het bedrijf in vijf jaar groeien naar 4500. Om dat voor elkaar te krijgen heeft McDonald’s een deal gesloten met Chinese en Amerikaanse investeerders.

China is daarmee hard op weg de tweede markt voor McDonald’s te worden, na de Verenigde Staten. Door de uitbreidingsplannen moet de verkoop in elk van de komende vijf jaar met 10 procent of meer toenemen.

Nog dit jaar moeten 250 nieuwe restaurants de deuren openen. In 2022 moet dat tempo opgevoerd zijn naar 500 nieuwe filialen. Daarbij richt de hamburgermaker zich vooral op de kleinere Chinese steden.