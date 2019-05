McDonald’s brengt stroopwafelijs naar VS

McDonald’s zet de Nederlandse McFlurry Stroopwafel vanaf begin volgende maand tijdelijk in de Verenigde Staten op de kaart. Volgens de fastfoodketen is het voor het eerst dat een Nederlands product in alle Amerikaanse vestigingen te verkrijgen is.

De ijssmaak werd zo’n tien jaar geleden bedacht door de Haarlemse franchisenemer Robert de Gruyter. Voor zijn tijd bij McDonald’s was hij al erg bedreven met ijsproducten. „Toen McDonald’s de McFlurry bedacht, werd ik gelijk enthousiast over de mogelijkheden en ben ik thuis aan de keukentafel gaan experimenteren met verschillende koeken”, vertelt hij.

In de ruim 14.000 Amerikaanse restaurants van McDonald’s staan deze zomer tijdelijk vijf populaire producten uit andere landen op het menu. De Nederlandse McFlurry Stroopwafel is één daarvan.