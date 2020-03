Massaontslag bij Enschedese bandenfabriek Apollo Vredestein

Bandenfabriek Apollo Vredestein in Enschede heeft een massaontslag aangekondigd. De komende twee jaar verdwijnen er ongeveer 750 banen. De directie van het Indiase moederbedrijf wil dat de Enschedese fabriek zich meer gaat specialiseren.

De ingreep is volgens het bedrijf nodig omdat er verlies wordt geleden op de banden die in Enschede worden gemaakt. Een woordvoerster benadrukt dat Apollo Vredestein kampt met moeilijke marktomstandigheden. Door de productie meer te richten op banden voor onder meer landbouwvoertuigen zou de winstmarge kunnen worden opgeschroefd.

Vakbonden FNV en CNV reageren geschokt. Met de „aderlating” krimpt het personeelsbestand in de fabriek volgens hen van 1200 naar minder dan de helft. In de onderzoeks- en ontwikkelafdeling van Apollo Vredestein werken daarnaast circa 200 mensen. Volgens de bonden is het nog onduidelijk hoeveel parttimebanen met de ingreep zijn gemoeid.

Vakbondsbestuurder Gerard van Dijk van CNV stelt dat de onderneming zelf heeft bijgedragen aan de verslechtering van de marktomstandigheden. „Er is in Enschede steeds minder geïnvesteerd in mensen en machines. Er ligt een bandenvoorraad voor pakweg drie maanden op het terrein. Dat is fors. En de prijzen staan onderwijl onder druk.” Dat laatste komt volgens hem ook omdat het concern zelf in Hongarije heel veel banden laat maken tegen lage loonkosten. „Het lijkt erop dat de onderneming zichzelf wegconcurreert uit Nederland.”

De vakbonden willen snel voor nadere tekst en uitleg om tafel met het bestuur van het bedrijf. Ook de ondernemingsraad van Apollo Vredestein moet zich nog buigen over de maatregelen. Een paar jaar terug is al een sociaal plan afgesproken, waarin de personele gevolgen van reorganisaties zijn uitgewerkt.