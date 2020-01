Massale sluiting kledingwinkels Steps en Promiss

Het grootste deel van de dameskledingwinkels van Steps en alle winkels van Promiss in Nederland gaan dit voorjaar dicht. Het Belgische moederbedrijf FNG gaat de kleding van beide merken via de webwinkels verkopen.

Het gaat om 38 van de 50 winkels van Steps. Promiss heeft 14 winkels. In totaal werken er bij de twee winkelketens 108 vaste werknemers en 126 mensen met een tijdelijk contract bij de winkels. Voor circa vijftig van hen is er plek bij andere ketens van FNG in Nederland. De rest van de banen verdwijnt.

FNG zegt dat klanten steeds meer onlineshoppen. Steps en Promiss hebben eigen webwinkels, maar verkopen hun kleding ook via andere websites als Wehkamp en Zalando.