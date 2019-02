Marwin Melis werd als 21-jarige directeur van familiebedrijf

Alleen met goed materieel kun je het verlengstuk zijn van de klant, vindt Marwin Melis (36). Daarom houdt hij het wagenpark van transportbedrijf Melis Logistics zo jong mogelijk. Het is een van de duidelijke visies van de directeur-eigenaar.

Met een druk op de knop laat Melis de omzetcijfers van de afgelopen jaren zien. „We groeien behoorlijk door”, zegt hij dan. Nou, dat is nog zacht uitgedrukt. Sinds 2015 maakt het bedrijf jaarlijks sprongen van enkele miljoenen. Prognose voor dit jaar: 20 miljoen euro. „En dan moeten we er geen nieuwe klanten bij krijgen, anders gaan we er overheen.”

Melis

Melis wijst naar het jaar 2004, goed voor zo’n 1,3 miljoen euro omzet. „Dat was het jaar waarin mijn vader overleed. Ik was 21 en stond opeens, als vierde generatie Melis, aan het roer van het bedrijf. Ja, dat was heftig. Maar ergens in mij zit een knop. Als die omgaat, ga ik ervoor.” Hij staat op en pakt een foto. Een jonge knul zit achter een eenvoudig bureau. Op het blad ligt een Nokia 3310 en een laptop. „Daar moest ik het mee doen.”

Moeilijke vraag

Hoe kan het dat dit transportbedrijf zo hard groeit in een markt waarin de concurrentie groot is? Wat doet Melis goed? Hij schuift zijn stoel naar achteren en kijkt uit het raam van het kantoor. „Dat vind ik een moeilijke vraag.” Even is het stil. Dan staat hij op en loopt naar een oudere collega.

Als Melis terugkomt, somt hij op: „Lef om te ondernemen, kwaliteit laten zien met een jong wagenpark, investeren in mensen en zichtbaar zijn op sociale media.” Dat hij voor dit antwoord eerst even wilde overleggen, is typerend voor Melis. Hij doet dingen samen. Samen bouwen aan het familiebedrijf, dat vorig jaar 100 jaar bestond en de onderscheiding Hofleverancier kreeg.

Het bedrijf telde in 2004 tien auto’s. Nu zijn dat er 120. Het zouden er zelfs meer kunnen zijn, als er geen chauffeurstekort was. En daarmee ligt een belangrijk onderwerp op tafel. De hele sector heeft ermee te maken, dus Melis Logistics ook. Maar de jonge directeur is er de man niet naar om er niets aan te doen. Hij zette anderhalf jaar geleden Melis Driving Academy op: een interne opleiding voor chauffeurs.

„Mensen kunnen hier hun papieren halen, zowel theorie als praktijk. We hebben één vaste rijinstructeur in dienst, een ander werkt als zzp’er voor ons.” Melis kijkt op zijn telefoon. „O ja, straks komt een instructeur langs om te solliciteren.” Daarnaast zoekt het bedrijf nog minimaal vijftien chauffeurs.

Het belang van goed opgeleid personeel is groot. „Door onze opleiding te volgen, krijgen nieuwe mensen direct het Melis-DNA mee.” Wat dat is? „Betrouwbaar en flexibel zijn. Maar ook: lef hebben, creatief zijn en meedenken met de klant. Transport is niet alleen iets van A naar B brengen. Je bent een verlengstuk van de klant. Onze klant heeft iets verkocht en jij vervoert dat naar de koper. Het is nogal bepalend hoe dat gebeurt.”

De jonge vloot aan vrachtwagens heeft Melis de afgelopen tijd „mooie” klanten opgeleverd: zogeheten A-merkklanten. Klanten in de retail, zoals grote supermarktconcerns, maar ook een bedrijf als Rittal in Zevenaar, voor het vervoer van ICT-producten.

Data ontsluiten

Vervoer in de retail, zogeheten kooiaaptransport –vrachtwagens met achterop een heftruck–, vervoer van breekbare goederen en warehousing: dat zijn de vier pijlers van het bedrijf. In de laatstgenoemde wil Melis sterker worden. „We investeren op dit moment in automatisering, zodat we data kunnen ontsluiten voor klanten. Die willen steeds vaker weten waar hun producten zich bevinden, wat het kost om ze te vervoeren en wanneer ze aankomen. Daar moeten we klaar voor zijn.”

Dat geldt ook voor zelfrijdende auto’s en het zogeheten platooning: trucks die elkaar volgen. Maar hoe klaar je ook ergens voor kunt zijn: er kan altijd iets gebeuren. Dat leerde de jonge Melis drie jaar geleden. „In 2014 kochten we een pand op deze locatie. Een jaar later is de hele boel in één nacht afgebrand. Alles was weg, ook enkele vrachtwagens.” De schok was enorm.

Vier uur later functioneerde het bedrijf echter weer. „Alle data stond in de cloud, dus we konden door. We hebben trucks gehuurd en zijn weer gaan rijden.” Melis glimlacht even. „Het was weer de knop die omging, denk ik. Samen hebben we de schouders eronder gezet.” Melis kijkt op zijn telefoon. Hij moet weer verder. Het is tijd voor een sollicitatiegesprek.

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Melis Logistics

Waar: Duiven (hoofdvestiging)

Activiteit: transport

Sinds: 1918

Aantal medewerkers: 160