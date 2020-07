Martin van Rijn wordt voorzitter woningcorporatievereniging Aedes

Martin van Rijn wordt voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. De PvdA’er, die recent afzwaaide als tijdelijk minister van Medische Zorg en Sport, wordt voor een periode van vier jaar benoemd.

Aedes ziet in Van Rijn een verbindende en maatschappelijk zeer betrokken voorzitter. „Hij kan de komende jaren de corporatiesector verder versterken en als boegbeeld het verschil maken voor onze vereniging”, aldus waarnemend Aedes-voorzitter Tonny van de Ven.

Van Rijn was, tot het kabinet in maart een beroep op hem deed, bestuursvoorzitter van de drie ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep. Eerder werkte hij onder meer op het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Daar was hij onder meer hoofd van de afdeling Inspectie Woningcorporaties. Als plaatsvervangend directeur-generaal was hij vanaf 1995 verantwoordelijk voor grotestedenbeleid en de sociale huursector.

De benoeming van Van Rijn als minister eerder dit jaar was opmerkelijk, omdat hij een prominent lid is van PvdA. De laatste keer dat een minister vanuit de oppositie toetrad tot het kabinet was in het bevrijdingsjaar 1945, toen het landsbestuur weer moest worden opgebouwd en kabinetten bij voorkeur op zo breed mogelijke steun leunden.