Marshmallowreus weer in Belgische handen

Mr Mallo, de grootste marshmallowfabrikant van Europa, is weer helemaal in Belgische handen. De Britse investeerder Perwyn heeft zijn aandelen verkocht aan Carly Versele, een telg van de ondernemersfamilie achter diervoedingsgigant Versele-Laga. Ook gaan naar er stukken naar onder meer het management van het bedrijf.

Mr Mallo produceert ongeveer 14.500 ton marshmallows per jaar in de Belgische plaatsen Wetteren en Sint-Gillis-Waas en in het Spaanse Alcoy. Het snoepgoed, met ook veganistische en suikervrije varianten, wordt onder meer aan de man gebracht als huismerken van supermarkten.

Sinds 2015 was de onderneming, eerder bekend onder de naam Confiserie Van Damme, in handen van Perwyn. „Onder hun leiding zijn we sterk gegroeid, onder meer met overnames in België en Spanje. Maar nu kiezen we voor stabiliteit en een langetermijnvisie”, zegt topman Robin Van Oudenhove. De overname wordt naar verwachting later deze maand afgerond. Financiële details zijn niet naar buiten gebracht.