„Marriott bestrijdt Airbnb met verhuurdienst”

Marriott International gaat de strijd aan met Airbnb door ook woningen te gaan verhuren. De hotelketen presenteert volgende maand plannen voor een verhuurdienst van woningen en kamers, meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Marriott, dat ook meerdere hotels in Nederland bezit, zou in Europa al een aantal succesvolle tests met een verhuurconcept hebben uitgevoerd. In samenwerking met vastgoedbeheerbedrijven werkt de hotelketen volgens de Amerikaanse zakenkrant aan de uitrol van de dienst.

De opkomst van Airbnb is voor veel traditionele hotels en andere accommodaties een bedreiging. De internetmarkt voor slaapplaatsen kost ze klanten. Bedrijven en overheden waarschuwden eerder al voor Airbnb en soortgelijke platforms. Zij zouden onder meer hun eigen regels bepalen en daarmee oneerlijk concurreren.