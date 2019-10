Marqt fuseert met Ekoplaza en sluit winkels

De duurzame supermarktketen Marqt fuseert met Ekoplaza-moeder Udea. Het fusiebedrijf sluit bijna de helft van de Marqt-vestigingen. Volgens plannen zal het aantal Marqt-zaken het komende jaar teruggaan naar een „gezonde basis van circa tien tot twaalf rendabele winkels.”

De biologische super Ekoplaza heeft veel meer vestigingen dan Marqt. Het is de bedoeling de formules Marqt en Ekoplaza allebei blijven bestaan. Marqt zal zich verder gaan richten op onder meer onlinebezorging en kleinere eet- en drinkwinkels.

De super, die vooral actief is in Amsterdam, stond al een tijdje in de etalage. Een meerderheid van de aandeelhouders heeft nu een overeenkomst gesloten met Udea om samen te gaan. Via de juridische weg zal nog om een „formele bekrachtiging” van de deal worden gevraagd voor de aandeelhouders van Marqt die nog niet hebben getekend.