Marlboro blijft grootste A-merk in supermarkt

De supermarktomzet van de honderd grootste A-merken is het afgelopen jaar met 2,9 procent gegroeid. Volgens marktonderzoeker IRI en Foodmagazine, die elk jaar de prestaties van A-merken meten, was sprake van de sterkste groei in tien jaar tijd. Sigarettenmerk Marlboro bleef met een omzet van ruim 477 miljoen euro de onbetwiste nummer één.

De omzetstijging van Marlboro van 5 procent kan deels worden verklaard door de hogere accijnzen. Die zorgen er voor dat rookwaren duurder worden. Daarbovenop sluiten steeds meer tabaksspeciaalzaken hun deuren waardoor rokers zijn aangewezen op onder meer de supermarkt voor de aanschaf van sigaretten.

Coca-Cola is de nummer twee op de lijst met 325,5 miljoen euro, waarbij het merk profiteerde van de warme lange zomer. Sowieso deden ijsverkopers, brouwers en frisdrankproducenten het om die reden goed. Heineken (273,6 miljoen euro) wisselde van plek met zuivelmerk Campina (262,6 miljoen euro), die respectievelijk drie en vier stonden. Campina moest het overigens als enige merk in de top tien doen met minder omzet. Sigarettenmerk Camel (244,1 miljoen euro) maakte de top vijf compleet.