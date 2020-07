Marktwaakhond neemt annuleringsbeleid Alitalia onder de loep

De Italiaanse marktautoriteit is een officieel onderzoek begonnen naar de ticketverkoop en geannuleerde vluchten bij Alitalia. De toezichthouder heeft veel klachten ontvangen van klanten die, zeer kort nadat ze een vlucht hadden geboekt, bericht kregen dat deze vliegreis werd geschrapt. Vervolgens kregen de gedupeerde reizigers als vergoeding een voucher in plaats van geld terug.

De toezichthouder AGCM wijst er verder op dat Alitalia zich bij de annuleringen beroept op beperkingen wegens het nieuwe coronavirus. Maar veel reizen die waren geschrapt, zouden plaatsvinden in een periode waarin voor die vluchten helemaal geen reisbeperkingen zouden gelden. Verder verschafte Alitalia te weinig informatie over de rechten van klanten bij annuleringen. Naast Alitalia heeft de Italiaanse toezichthouder ook de kleine Spaanse luchtvaartmaatschappij Volotea in het vizier.

In Nederland zijn er ook veel klachten over vluchten die heel snel na het boeken worden gecanceld, stelde de Consumentenbond vorige maand. De belangenorganisatie wilde daar onder andere over in gesprek met Transavia.