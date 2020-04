Marktprijs Amerikaanse olie zakt in de min

De marktprijs van een vat Amerikaanse olie is maandag negatief geworden als gevolg van de coronacrisis. Dat betekent dat olieconcerns handelaren betalen om olie af te nemen, om te voorkomen dat de olieproductie in bepaalde velden moet worden stilgelegd. Het is voor het eerst dat de Amerikaanse olieprijs in de min zakt.

De aanhoudende daling van de olieprijs wordt vooral veroorzaakt doordat de vraag naar olie flink is gekelderd. Bij de prijzen op de oliemarkt zijn zogeheten termijncontracten leidend. Momenteel richt de handel zich op termijncontracten voor de levering van olie in de maand mei. Maar naar olie is vrijwel geen vraag meer omdat veel economieën wereldwijd voor een groot deel platliggen. Later deze week richt de handel zich op contracten voor de maand juni. Dan zal de prijs waarschijnlijk weer stijgen.

Het omslagmoment naar een negatieve prijs was even na 20.00 uur (Nederlandse tijd) en daarna ging het prijsniveau hard verder omlaag. Door de prijsval was een vat Amerikaanse olie van 159 liter even na 20.30 uur bijvoorbeeld nog maar min 28,00 dollar waard, wat neerkomt op een daling op dagbasis van meer dan 250 procent. Ook de prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, ging maandag omlaag, maar wel beduidend minder hard. Die graadmeter zakte met ruim 9 procent tot 25,54 dollar.

Onlangs zorgde een prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland op de oliemarkt al voor veel meer aanbod van de brandstof. Oliekartel OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen kwamen eerder deze maand overeen de productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verlagen om zo de prijzen op te krikken. Maar dat heeft nog weinig effect gehad.

Of de jongste prijsval gevolgen gaat hebben voor de benzineprijs aan de pomp in Nederland is moeilijk in te schatten. Tanken is in Nederland de laatste tijd al een stuk goedkoper geworden. Paul van Selms, benzine-expert bij consumentencollectief United Consumers, constateerde eerder deze maand al dat de benzineprijs hier een bodem bereikt zou hebben. Toen was het al mogelijk om bij een sommige pompen Euro 95-benzine voor 1,35 euro per liter te tanken. Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is de prijs bij de goedkoopste Nederlandse tankstations nog steeds rond dat niveau. De Nederlandse benzineprijs bestaat voor een groot deel uit accijns. Dat is een vaste heffing die door de overheid is vastgesteld.