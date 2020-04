‘Marktplaats en bol.com grijpen in bij misbruik coronacrisis’

Marktplaats, bol.com en Amazon grijpen duidelijk in als handelaren de coronacrisis misbruiken en woekerprijzen vragen voor hun producten. Dat constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder heeft de indruk dat de onlineplatforms misleiding van consumenten door verkopers tegengaan.

Zo weert Marktplaats de verkoop van mondmaskers en desinfecterende handgels en grijpt het platform in bij advertenties die misleidend zijn. Bol.com laat tijdelijk geen nieuwe aanbieders van bijvoorbeeld thermometers, pijnstillers of ontsmettingsmiddelen toe en grijpt in op misleidende claims en woekerprijzen. Amazon heeft laten weten in deze periode te controleren of handelaren geen woekerprijzen vragen of valse claims doen in relatie tot het nieuwe coronavirus.

Eind maart deed de ACM, samen met de andere Europese consumententoezichthouders en de Europese Commissie, nog een oproep aan alle handelaren en onlineplatforms om misbruik van de coronacrisis aan te pakken. De drie grote platforms in Nederland hebben die boodschap opgepakt en hebben volgens de waakhond maatregelen genomen.