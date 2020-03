Marktkooplui starten online versmarkt

Marktkooplui die hun waren bij de klanten thuis bezorgen, waren er al. Maar dat ze dat gezamenlijk doen en laten coördineren door een online platform is nieuw. Op datzelfde platform plaatsen consumenten hun bestellingen. Het coronavirus heeft het initiatief in een stroomversnelling gebracht.

Het was zaterdag rustig op de anders altijd zo drukke markt in Urk. De coronacrisis trekt diepe sporen. Consumenten –marktbezoekers zijn in doorsnee al wat ouder– blijven weg uit angst besmet te raken. Her en der in het land mogen markten niet eens meer gehouden worden. Handelaren zoeken naar mogelijkheden om hun waren toch te blijven verkopen.

Groenteman Harmen Westerink uit IJsselmuiden maakt in zijn zelfbedieningskraam een praatje met een van zijn klanten. Hij neemt er de tijd voor. Bewust, want hij heeft wat uit te leggen. Voor het eerst laat hij zijn bestellingen door derden rondbrengen, de initiatiefnemers van de website totaaleten.nl. Via een advertentie in het lokale nieuwsblad heeft hij zijn Urker klanten op de hoogte gebracht.

Het lijkt aan te slaan. „Gisteravond hebben we al tachtig bestellingen klaargemaakt, en daar zijn er al weer zo’n twintig bijgekomen”, zegt Westerink rond tien uur. Dat neemt niet weg dat het best spannend is. Tot nu toe gaven klanten via sms of WhatsApp hun bezorgwensen rechtstreeks aan hem door.

Bestellingen

De broers Harmen en Bertjan Westerink staan met hun kraam vitamientje.nl op markten in de regio Kampen. In de loop van 2019 raakte Harmen als adviseur betrokken bij totaaleten.nl, een initiatief van drie Veluwse ondernemers. Zij willen het platform uitbouwen tot een landelijke online versmarkt, waar markthandelaren en ook lokale winkeliers zich bij kunnen aansluiten. Consumenten kunnen op de website bekijken welke ondernemers uit hun regio meedoen en hun bestellingen plaatsen, die dan op de marktdag bij hen thuis worden gebracht.

Verkopers van versproducten hikken vaak aan tegen de kosten van een bezorgservice, zegt Westerink. „Ons idee is dat ondernemers uit verschillende branches zich bij het platform aansluiten. Dan kunnen we de bezorging combineren. In plaats van dat we allemaal achter elkaar aanrijden, brengt één koerier onze bestellingen rond.”

„De coronacrisis heeft het initiatief in een versnelling gebracht”, zegt Johan Meijer, die met zijn compagnons Gerben Hop en Henk Hazeleger het platform ontwikkelt. „We waren al aan het testen in Elspeet, Uddel en Nunspeet. Deze week zijn we op de markt in Emmeloord ondernemers gaan benaderen. Vandaag doen we dat in Urk. Ons doel is om binnenkort een gekoelde wagen van totaaleten.nl op de markt te hebben staan, waar elke deelnemer zijn bestellingen afgeeft. Die worden dan rondgebracht door een chauffeur die het dorp goed kent.”

De drie willen het platform nu snel landelijk uitrollen. „We hopen binnen een jaar op iedere markt in Nederland aanwezig te zijn”, zegt Meijer. De eerste reacties van de marktkooplui zijn volgens hem positief. „Alleen al in Emmeloord hebben we acht aanbieders binnengehaald.”

Natuurlijk is de service niet gratis. „Wij brengen een percentage van de omzet in rekening”, zegt Meijer zonder een concreet getal te noemen.

Kosten

Groenteman Westerink: „Ik heb ze aangeraden om transparant te zijn. Maak een open begroting, laat zien wat de kosten zijn voor de techniek en voor promotie. Ze zijn nog aan het rekenen.”

Betaalt de consument ook extra? Westerink: „Ik probeer de prijzen op totaaleten.nl zo dicht mogelijk bij die op de markt te laten zitten. Maar de auto rijdt niet voor niks, dus er zit toch iets tussen. De broccoli bijvoorbeeld is op de website 9 cent duurder. Vroeger rekende ik apart bezorgkosten. Maar dat vinden mensen vervelend, dus daar zijn we mee gestopt.”

>>totaaleten.nl