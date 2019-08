Markt voor tv-reclame groeit gestaag

De markt voor televisiereclame in Nederland is in de eerste helft van dit jaar gestaag gegroeid in vergelijking met een jaar eerder. Volgens onderzoek van marketingorganisatie Screenforce trokken bedrijven meer geld uit voor tv-spotjes, maar waren er minder adverteerders actief. Grote adverteerders gaven ook minder uit.

De netto-omzet in de markt kwam in de periode januari tot en met juni dit jaar uit op 394 miljoen euro. Dat is 0,5 procent meer dan een jaar eerder. In totaal hebben 831 adverteerders in de eerste helft van dit jaar een reclamespotje ingezet. Dat waren er een jaar eerder 865.

Vooral winkelbedrijven zoeken hun heil in tv-reclames. Procter & Gamble, het bedrijf achter merken als Gilette, Dreft, Always, Pampers en Swiffer was opnieuw de grootste tv-adverteerder met een bruto budget van 40 miljoen euro.

Verder blijkt uit het rapport dat Nederlanders van 13 jaar en ouder in doorsnee dagelijks 193 minuten naar een scherm keken, wat een stijging van 3 procent op jaarbasis betekende. Naast de lineaire televisie worden ook het uitgesteld kijken van televisie en het kijken naar content op bijvoorbeeld YouTube, Netflix en Videoland onder tv-schermgebruik geschaard.