Markt voor gebruikte jachten trekt verder aan

De vraag naar tweedehands plezierjachten neemt toe. Zowel zeil- als motorjachten wisselden vorig jaar sneller van eigenaar. Bovendien lag de gemiddelde prijs een stuk hoger dan in 2016, melden de bij brancheorganisatie HISWA aangesloten jachtmakelaars.

De markt is uit een diep dal geklommen. Vorig jaar was de verkoop iets hoger dan in 2016, maar wel twee keer zo hoog als in 2015 en drie keer zo hoog als in 2014.

Door de aangesloten jachtmakelaars werden vorig jaar een kleine 1200 tweedehands jachten verkocht, maar dat is geen totaalbeeld van de markt. HISWA en de makelaars schatten dat ongeveer de helft van die markt buiten beeld blijft.

Het verkopen van een motorjacht is nog altijd een kwestie van de lange adem. Gemiddeld duurt het bijna een jaar om een nieuwe eigenaar te vinden: 352 dagen. Van een zeiljacht is de verkoper met 282 dagen iets sneller af.

Mogelijk heeft dat iets te maken met de prijs. Een zeiljacht kostte vorig jaar gemiddeld 81.000 euro, een motorjacht 112.000 euro. In beide gevallen was dat een forse stijging ten opzichte van een jaar eerder toen de prijzen op respectievelijk 64.000 en 78.000 euro lagen.