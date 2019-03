„Markt voor drones wacht groeispurt”

De markt voor commerciële drones wacht de komende jaren een heuse groeispurt. Het Duitse onderzoeksbureau Drone Industry Insights rekende voor dat de branche in 2024 wereldwijd goed zal zijn voor een omzet van 38 miljard euro, fors meer dan de huidige omvang van 16 miljard.

Commerciële drones worden momenteel vooral toegepast in de energiesector, de bouw en de landbouw voor bijvoorbeeld het maken van luchtfoto’s, inspecties en landmeten. Zo zijn drones in staat om ziektes van gewassen aan het licht te brengen en kunnen ze worden ingezet voor het inspecteren van infrastructuur en het inmeten van bouwplaatsen. Ook worden ze al gebruikt voor vervoer van medicijnen of andere spoedeisende spullen van en naar ziekenhuizen, klinieken en laboratoria.

In de nabije toekomst groeit de dronesmarkt naar verwachting fors, ook omdat nut en noodzaak van drone-inzet steeds meer wordt ingezien. Zo kunnen ze worden ingezet voor het vervoeren van mensen en goederen. Dit kan bijvoorbeeld in landen met een gebrek aan infrastructuur, maar ook in dichtbevolkte gebieden waar het verkeer compleet vastloopt.