„Markt mobiele telefonie verder gekrompen”

De markt voor mobiele telefonie in Nederland is het afgelopen jaar met 4,4 procent gekrompen tot 4,5 miljard euro. Telecombedrijven wijten de daling vooral aan de impact van regulering, prijsdruk en concurrentie, zo meldt marktonderzoeker Telecompaper.

Telefoniebedrijven kregen onder meer te maken met nieuwe regels voor roaming in de Europese Unie. Waar voorheen nog geld kon worden gevraagd voor het gebruik van de telefoon in andere EU-landen, mocht dat sinds afgelopen zomer niet meer. Dat scheelde voor sommige aanbieders veel inkomsten. Verder speelden onder meer andere regels voor verkoop van mobieltjes bij abonnementen een rol.

Vodafone laat de grootste daling in jaaromzet zien en verliest daardoor marktaandeel. Tele2 onderscheidt zich met een fikse omzetstijging, al blijft het de kleinste speler op de markt. KPN blijft marktleider en breidde zijn voorsprong uit.

De markt krimpt al enkele jaren en Telecompaper verwacht dat daar voorlopig geen verandering in komt. Voor 2018 wordt gerekend om een omzetdaling van 2 tot 3 procent naar zo’n 4,4 miljard euro. In 2022 is de markt naar verwachting nog ongeveer 4,2 miljard euro waard.