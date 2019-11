‘Markt crowdfunding groeit stevig door’

De markt van financiering via crowdfunding groeit nog altijd. Dit jaar is al meer dan 275 miljoen euro opgehaald via deze alternatieve vorm van financiering. Met nog anderhalve maand te gaan is dat al meer dan in het hele vorige jaar (265 miljoen euro). Het gaat om crowdfundingsplatformen die zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

De teller van het aantal gefinancierde projecten in 2019 staat halverwege november op 2896. Over het hele vorig jaar was dat 2787.

De gegevens zijn verzameld door Crowdfundmarkt. Dat is een organisatie die vraag en aanbod in verschillende bedrijfstakken bij elkaar brengt, maar zelf geen crowdfundingplatform is.