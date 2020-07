Marketeer wil met gedurfde aanpak indruk maken

In februari had Jonathan de Voogd (28) net zijn baan opgezegd om met zijn eigen marketing- en evenementenbureau Indrukmakend aan de slag te gaan. Een bewuste keus. „Ik ben niet iemand die moeilijke dingen uit de weg gaat.”

Dat er ondernemersbloed door de aderen van De Voogd stroomt, werd op jonge leeftijd al duidelijk. Als jongen van een jaar of zeven ging hij naar de plaatselijke supermarkt in Meliskerke om energiedrankjes te kopen. Vervolgens verkocht hij de blikjes aan bezwete fietsers langs de wegen in het polderlandschap van het Zeeuwse Walcheren. „Daar stond ik dan met een koelbox en een vlaggetje. Volgens mij maakte ik zo’n 20 cent winst op een blikje”, vertelt De Voogd met een glimlach.

Het verhaal illustreert zijn ondernemerszin. Voordat hij zijn hbo-opleiding commerciële economie had afgerond, startte hij al een eigen evenementenbureau. „In mijn laatste studiejaar kreeg ik de aanbieding om in dienst te komen bij een ander evenementenbureau. Daar ben ik toen op ingegaan. Een vast inkomen was voor mij heel aantrekkelijk. Ik kon hierdoor bijvoorbeeld een eigen woning kopen.”

Daarom stopte De Voogd met zijn eigen bedrijfje. Maar na een jaar of vijf begon het toch weer te kriebelen. Begin dit jaar hakte hij de knoop door om voor zichzelf te beginnen. De voortekenen waren nog zo goed: „Toen ik begon, had ik acht potentiële klanten. Maar van dat aantal hield ik er plots nog maar één over toen het coronavirus uitbrak.”

De goed voorbereide start van zijn bedrijf „viel in één keer in duigen”, aldus De Voogd. „De branche staat nu helemaal op z’n kop. Iedereen stort zich op online-evenementen. Iedere week komt er wel een nieuw platform bij. Ondertussen bereid ik me voor op het toepassen van de 1,5 meter-regels op de nog komende evenementen. Die richtlijnen zijn streng. Ik ben nu dus aan het uitzoeken wat allemaal wel en niet kan.”

Professioneel

Naast het organiseren van evenementen helpt De Voogd bedrijven aan een professionele uitstraling. Als het aankomt op marketing, kiest hij voor een eigen, gedurfde strategie. „Bij mij gaat kwaliteit vóór bereik. Onlangs was ik bezig met een advertentiecampagne. De meeste bureaus kiezen voor één grote advertentie. Zo denken ze de meeste mensen te bereiken. Maar ik kies voor meerdere kleine advertenties. Dat blijft veel beter hangen bij mensen.”

De jonge ondernemer wil zijn klanten volledig „ontzorgen” door een totaalpakket aan te bieden. Hiervoor maakt hij gebruik van zijn netwerk dat hij door de jaren heen heeft opgebouwd. „Specialistische zaken besteed ik uit aan experts. Voor een video-opdracht benader ik bijvoorbeeld een videograaf. Zo kan ik altijd kwaliteit waarborgen. Maar ik blijf wel het vaste aanspreekpunt voor mijn klanten.”

De Voogd merkt dat de markt langzaam weer een beetje aantrekt. „Deze maand heb ik weer wat kleine opdrachten erbij gekregen. Mensen willen best, maar ze beginnen klein. Momenteel ben ik bijvoorbeeld bezig met een brochure. Daar zit veel werk in, terwijl het product beperkt is. Toch ben ik blij met elke klus die ik krijg.”

Deze periode van kleinere opdrachten ziet De Voogd namelijk in een breder perspectief. „Het is nu de tijd om te zaaien. In de toekomst hoop ik vanzelfsprekend een keer te kunnen oogsten.”

Starten in crisistijd

Deel 3 in een serie over ondernemers die een eigen bedrijf beginnen, ondanks dat de uitbraak van het coronavirus een nieuwe crisis heeft ingeluid. Volgende week zaterdag deel 4.

