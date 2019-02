Marge staat onder druk bij moeder Google

De Amerikaanse technologiereus Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft zijn opbrengsten afgelopen kwartaal opnieuw stevig opgekrikt. Maar de operationele marge is onder druk komen te staan door de flinke investeringen die het concern doet voor het uitbreiden van zijn cloud- en hardware-activiteiten.

De kwartaalomzet bedroeg bijna 39,3 miljard dollar, ruim een vijfde meer dan een jaar eerder. De kapitaaluitgaven schoten tegelijkertijd met 80 procent omhoog tot bijna 6,9 miljard dollar. Daardoor bedroeg de marge 21 procent, tegen 24 procent in dezelfde periode in het voorgaande boekjaar.

De cijfers werden niet goed ontvangen onder beleggers. Op de zogeheten nabeurshandel in New York ging het aandeel omlaag. Alphabet leunt nog altijd sterk op de successen van Google, terwijl andere diensten, bijvoorbeeld YouTube, wel hard groeien maar minder winstgevend zijn.

Kenners maken zich de laatste tijd ook zorgen dat webwinkelgigant Amazon met de vele mogelijkheden om op platformen van Amazon te adverteren, advertentie-inkomsten wegsnoept van Alphabet. De advertentie-tak van Google liet afgelopen kwartaal niettemin weer sterke groei zien.

Onder de streep hield Alphabet dit keer een winst over van 8,9 miljard dollar, waar een jaar geleden nog een verlies van 3 miljard dollar in de boeken ging. Dat tekort werd toen veroorzaakt door een flinke tegenvaller als gevolg van de gewijzigde belastingwetgeving in de Verenigde Staten. Dat kostte het bedrijf destijds een slordige 10 miljard dollar, omdat winsten die op overzeese rekeningen geparkeerd stonden, zwaarder werden belast.