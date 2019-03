Marcel Boekhoorn koopt Egyptisch oliebedrijf

Zakenman Marcel Boekhoorn stapt in een Egyptisch oliebedrijf. Via het investeringsvehikel Inpector Capital, waarin hij een meerderheidsbelang heeft, lijft Boekhoorn Scimitar Production Egypt in.

Het is niet bekend hoeveel geld er precies met de deal is gemoeid. Scimitar is een exploratie- en productiebedrijf dat actief is in het Issaran-olieveld ten westen van de Golf van Suez.

Boekhoorn is in Nederland vooral bekend als eigenaar van winkelketen HEMA, die hij vorig jaar aankocht. De miljardair bezit tevens Ouwehands Dierenpark in Rhenen, waar twee Chinese reuzenpanda’s een grote publiekstrekker zijn. Alles bij elkaar is hij aandeelhouder in meer dan veertig bedrijven. De Noord-Afrikaanse oliesector is Boekhoorn ook niet vreemd, via zijn investering in Mazarine Energy. Dat olie- en gasbedrijf is onder meer actief in Tunesië.