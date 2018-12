Mapper krijgt surseance van betaling

De rechtbank in Den Haag heeft surseance van betaling verleend aan Mapper Lithography. Er is een bewindvoerder benoemd die gaat de komende dagen kijken of het Delftse bedrijf een doorstart kan maken. Daarvoor wordt gepraat met binnenlandse en buitenlandse partijen, zo heeft de bewindvoerder zaterdag laten weten.

Mapper ontwikkelt chipmachines die, in tegenstelling tot die van concurrenten, werken op basis van elektronenstralen. Sinds de oprichting gold Mapper als een potentiële uitdager van chipmachinefabrikant ASML. Topman Peter Wennink van ASML zei eerder deze week tegen businesszender BNR dat hij wel met het noodlijdende bedrijf wil praten. Hij vindt het belangrijk dat de technologie voor Nederland behouden blijft.

Mapper Lithography is voortgekomen uit onderzoek aan de TU Delft en werd opgericht in 2000. Er werken 240 mensen.