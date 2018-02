Manpower profiteert van belastingplan Trump

De Amerikaanse uitzender Manpower heeft in het laatste kwartaal van 2017 fors meer winst in de boeken gezet dan dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf profiteerde onder meer van de gewijzigde belastingregels die president Donald Trump aankondigde.

Onder de streep resteerde een winst van dik 216 miljoen dollar (173 miljoen euro). Dat was een jaar eerder nog 127,4 miljoen dollar. Het leeuwendeel van de winstgroei was voor rekening van belastingvoordelen. Ook wisselkoersen deden een duit in het zakje. De omzet in de periode steeg met 14 procent tot 5,6 miljard dollar.

Topman Jonas Prising van de Randstad-concurrent sprak van sterke prestaties, waarbij het bedrijf een gedegen winstgevendheid wist te behalen. Hij benadrukte dat er op de uitzendmarkt een harde strijd om talent gaande is.

In de komende maanden denkt Prising dat Manpower verder zal kunnen profiteren van belastingvoordelen, terwijl ook wisselkoerseffecten positief zullen blijven uitpakken voor de winst.