Managers ABN AMRO: Brandbrief niet van ons

Ruim zestig hoge managers binnen de ABN AMRO bank namen maandagavond afstand van de brandbrief die maandag in het Financieele Dagblad stond.

De brandbrief is in september gestuurd aan president-commissaris Tom de Swaan die in juli aantrad bij de bank.

De schrijvers vragen om de officiële status van klokkenluider, zodat zij zonder angst voor represailles met De Swaan kunnen spreken over problemen binnen de bank, onder meer over de in hun ogen zwalkende koers en gebrekkige leiderschapsstijl van topman Kees van Dijkhuizen.

De 61 managers plaatsten maandagavond een reactie op het intranet van de bank die in handen kwam van de Telegraaf. De managers schrijven dat ze zich niet herkennen in het beeld dat in de brandbrief wordt geschetst. „Wij nemen nadrukkelijk afstand van de inhoud en dat deze brieven geschreven zouden zijn door ons.”

Volgens ABN AMRO is niet aangetoond dat de briefschrijvers bij ABN AMRO werken.