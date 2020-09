Maleisië schrapt aanklachten tegen Goldman Sachs

Maleisië heeft de strafrechtelijke aanklachten tegen Goldman Sachs ingetrokken. De bank is vrijdag tijdens een zitting in de rechtbank in de hoofdstad Kuala Lumpur daarop vrijgesproken voor zijn rol in een grootschalige fraudezaak bij staatsfonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

De Amerikaanse bank sloot eerder met het Aziatische land een schikkingsdeal van 2,5 miljard dollar. Ook gaf de bank de garantie 1,4 miljard dollar terug te betalen aan het land.

De voormalige Maleisische premier Najib Razak werd eind juli tot twaalf jaar cel veroordeeld wegens corruptie. Hij werd schuldig bevonden aan alle zeven beschuldigingen van corruptie tijdens het eerste proces in verband met een schandaal van meerdere miljarden dollars bij 1MDB.

Miljarden dollars werden uit het investeringsfonds gestolen en besteed aan van alles, van onroerend goed tot dure kunst, terwijl Goldman Sachs ook verwikkeld raakte in het schandaal.