Maleisië gaat achter bankiers Goldman aan

De Maleisische justitie heeft een aanklacht ingediend tegen zeventien bankiers van Goldman Sachs, in de slepende fraudezaak rondom staatsfonds 1MDB. Er worden gevangenisstraffen en boetes geëist tegen de bankiers die op de hoogte waren van de fraude rondom de miljardenuitgiftes van schuldpapier enkele jaren terug. Dat zei de Maleisische procureur-generaal Tommy Thomas op vrijdag.

Het fonds 1MDB is de spil in een groot schandaal in Maleisië. De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen. De Maleisische regering richtte 1MDB in 2009 op als investeringsfonds voor economische ontwikkeling. Justitie in de VS schat dat er miljarden dollars uit het fonds zijn verdoezeld.

Maleisië wil onder meer vice-voorzitter Richard Gnodde en John Michael Evans, een voormalig partner bij de Amerikaanse bank en momenteel een belangrijke bestuurder van techconcern Alibaba, vervolgen. Zij waren in de tijd van de obligatie-uitgifte directeuren van de betreffende onderdelen van Goldman Sachs, die volgens de Maleisische autoriteiten verantwoordelijk waren voor het witwassen van geld.

„Wij zijn ervan overtuigd dat deze aantijgingen misplaatst zijn en wij zullen ons actief verdedigen”, reageerde een woordvoerder van de Amerikaanse bank. Maleisië eist compensatie van Goldman Sachs ter waarde van 6,5 miljard dollar vanwege de affaire rondom 1MDB. Tot dusver heeft de bank volgens Thomas een compensatie van 239 miljoen dollar aangeboden.