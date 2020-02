Malaise in winkelstraten Hongkong houdt aan

De malaise in de winkelstraten in Hongkong blijft aanhouden. Winkeliers zagen hun omzet in de slotmaand van 2019 andermaal lager uitvallen. Het was daarmee de elfde maand op rij dat de opbrengsten daalden. Door aanhoudende protesten in de stadstaat bleven toeristen weg. Het oprukkende nieuwe coronavirus doen ook de vooruitzichten voor de winkelbedrijven geen goed.

De detailhandelsverkopen in december daalden op jaarbasis met bijna een vijfde. De neergang van elf maanden is de langste reeks sinds 2016. Het cijfer volgde daags nadat bekend was geworden dat de economie in Hongkong vorig jaar met 1,2 procent was gekrompen. De toeristenstroom in Hongkong in december tuimelde op jaarbasis met 53 procent.

De problemen voor winkelbedrijven in Hongkong worden verergerd door het de uitbraak en de verspreiding van het coronavirus. De optelsom van protesten en het virus lijken ook de verkopen rond het Chinees Nieuwjaar in januari te hebben verstoord. Doorgaans geven de verkopen voor deze feestdagenperiode de detailhandelsverkopen een impuls.