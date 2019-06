Makro-moeder vindt bod te laag

Het Duitse groothandelsbedrijf Metro is niet te spreken over het overnamebod dat de Tsjechische miljardair Daniel Křetínský en zijn Slowaakse zakenpartner Patrik Tkáč hebben uitgebracht. Het bestuur van het moederbedrijf vindt dat het bod van 5,8 miljard euro een „aanzienlijke onderwaardering” van het bedrijf betekent.

Metro gaat uitgebreider op het ongevraagde bod in als ze dat officieel hebben ontvangen. Het bedrijf riep aandeelhouders op voorlopig niets te doen. Křetínský’s bedrijf EP wist echter grootaandeelhouder Haniel Finance, dat 15 procent van de aandelen in Metro in bezit heeft, al achter het bod te krijgen. EP zou met zijn eigen belang in Metro inmiddels al toezeggingen hebben om meer dan 30 procent van de aandelen in het groothandelsbedrijf in handen te krijgen.

Metro heeft het moeilijk sinds het enkele jaren geleden zijn elektronicawinkels op eigen benen zette in het bedrijf Ceconomy. Voor de verkoop van met name levensmiddelen heeft het bedrijf te lijden onder concurrentie van discountsupermarkten als Aldi en Lidl.