Makers van luchtfilters: veel orders maar klanten hebben vragen

Producenten van ventilatoren en luchtreinigers krijgen meer orders binnen vanwege de coronacrisis. Bij sommige fabrikanten ligt de omzet tot 50 procent hoger. Toch zien de ondernemers dat klanten, met name grote bedrijven, een investering in luchtreinigingssysteem uitstellen omdat ze niet weten voor welk apparaat ze moeten kiezen. Gebrek aan een duidelijke richtlijn van het RIVM zit serieuze investeringen in de weg, hoort branchevereniging Techniek Nederland van haar leden die ventilatiesystemen installeren.

De producent van luchtreinigers AerSMASH, die onder meer virussen belooft te elimineren, zag in maart gelijk de vraag stijgen. Sindsdien nemen de orders steeds verder toe, waardoor de opbrengsten momenteel tussen 40 en 50 procent hoger liggen dan normaal, aldus directeur Ludo Tissingh. Veel van de interesse komt vanuit koelhuizen en verwerkingsruimtes in de voedselindustrie, zoals de vlees- en vissector. Sinds de versoepelingen voor de horeca kwamen daar ook restaurants en hotels bij. Momenteel lopen er gesprekken met meerdere bedrijven om grote kantoorruimtes van luchtreinigers te voorzien.

Bij Thyzo, dat eveneens luchtfiltersystemen in elkaar zet, ligt de omzet licht hoger. Directeur Marc Boers verwacht dat de grote vraag nog moet komen. Volgens hem zitten veel bedrijven met grote vraagtekens in hun hoofd. „Luchtreiniging is een complexe materie. Ventileren is anders dan reinigen of circuleren.” Bij ventileren komt nieuwe lucht de ruimte binnen en wordt oude lucht naar buiten gestuurd. Bij circuleren en reinigen wordt lucht rond de ruimte gepompt en regelmatig gezuiverd. Het helpt volgens Boers niet dat het RIVM zomaar roept om meer te ventileren en verder weinig concrete adviezen geeft.

Producent van apparaten voor luchtverversing VFA Solutions schrijft een recente omzetsprong van bijna een derde toe aan Covid-19. Het grootste deel van de orders van luchtfilters gaat naar commerciële gebouwen en zorginstellingen. Het bedrijf maakt momenteel overigens een uitzondering en verkoopt vanwege sterke interesse zijn apparaten los aan consumenten. Directeur Eliane Khoury verwacht dat de vraag binnenkort gaat pieken.

Meerdere Nederlandse experts op het gebied van binnenklimaat waarschuwden maandag voor onvoldoende aandacht van de overheid voor goede ventilatie. Zij ondertekenden met ruim tweehonderd collega’s uit andere landen een brandbrief aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en nationale instituten, waaronder het RIVM. Zij willen dat de overheden de verspreiding van het coronavirus via aerosolen eindelijk serieus nemen en daarop hun adviezen aanpassen.