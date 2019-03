Maker zelfrijdende busjes in Duitse handen

De Nederlandse maker van zelfrijdende voertuigen 2getthere komt in Duitse handen. Toeleverancier voor de auto-industrie ZF Friedrichshafen neemt voor een onbekend bedrag een belang van 60 procent in de onderneming.

2getthere heeft al meer dan dertig jaar ervaring op dit vlak. Zo was het bedrijf in de jaren negentig verantwoordelijk voor de onbemande shuttlebusjes op de parkeerplaats van luchthaven Schiphol. De zelfrijdende systemen van 2getthere zijn in Nederland ook bekend door hun inzet bij bedrijvenpark Rivium in Capelle aan den IJssel. Ook in bijvoorbeeld Abu Dhabi en Singapore hebben voertuigen van het bedrijf er vele kilometers opzitten.

„Door de samenwerking met ZF op technologisch gebied zullen we nog beter in staat zijn oplossingen voor gemengd verkeerssituaties te ontwikkelen”, zegt oprichter en directeur Carel van Helsdingen.

2getthere denkt zijn engineering- en software-ontwikkelingsteams in Utrecht komende tijd stevig te kunnen uitbreiden. Naar verwachting zal het huidige aantal van zestig werknemers verdubbelen. De laatste drie jaar is de omzet van het bedrijf al met zo’n 60 procent toegenomen.