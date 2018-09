Maker stormparaplu’s Senz failliet

De Nederlandse maker van stormbestendige paraplu’s Senz is failliet. Dat bevestigde de curator. Er hebben zich inmiddels zes partijen gemeld om te praten over een doorstart.

Er werkten op het moment van faillissement twaalf werknemers bij Senz, dat in 2006 werd opgericht door drie studenten van de Technische Universiteit Delft. Volgens de curator heeft het bedrijf zelf faillissement aangevraagd. De oorzaak van het bankroet is volgens hem een combinatie van factoren, maar wat die factoren zijn kon hij niet zeggen. Senz was actief in West-Europa, Noord-Amerika en Azië. De webshop is gesloten.

In 2016 verloor Senz nog een rechtszaak tegen concurrent Implivia uit Mijdrecht. Die zou met een eigen stormparaplu inbreuk maken op het model- en auteursrecht van Senz. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat Implivia wel zijn eigen paraplu op de markt mocht brengen.