Maker Luxaflex krijgt flinke tik door coronacrisis

Raambekleder Hunter Douglas verwacht door de coronacrisis dit jaar een lagere omzet. Dat valt op te maken uit een handelsbericht over de eerste helft van het jaar, waarin de onderneming een flinke tik kreeg. Vanwege het coronavirus blijven de vooruitzichten onzeker voor de producent van onder meer Luxaflex.

De omzet bedroeg in de meetperiode bijna 1,5 miljard dollar, een daling van bijna 18 procent ten opzichte van de eerste helft vorig jaar. Onder de streep resteerde een winst van 28,5 miljoen dollar, tegen meer dan 125 miljoen dollar een jaar eerder.

Maar in het tweede kwartaal dook Hunter Douglas wel in de rode cijfers. Het bedrijf zette voor die periode een verlies in de boeken van 10,1 miljoen dollar op een omzet van ruim 688 miljoen dollar. Daarmee daalden de opbrengsten met meer dan 30 procent ten opzichte van een jaar eerder. In alle regio’s waar het bedrijf actief is werden de omzetdalingen gevoeld, maar vooral in Noord-Amerika en Europa.

Het bedrijf is door de verwachte lagere omzet zijn activiteiten aan het herstructureren. De lasten dit jaar hebben voornamelijk betrekking op reorganisatiekosten in Noord-Amerika en Europa. Hunter Douglas heeft een hoofdkantoor in Rotterdam en is met 134 fabrieken en assemblagebedrijven actief in meer dan honderd landen. Er werken ongeveer 22.000 mensen.