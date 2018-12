„Maker Fortnite maakt miljarden winst”

Het populaire computerspel Fortnite legt ontwikkelaar Epic Games naar verluidt bepaald geen windeieren. Volgens bronnen van de doorgaans goedgeïnformeerde nieuwswebsite TechCrunch heeft Epic dit jaar al zo’n 3 miljard dollar aan winst gemaakt. Dat zou vooral te danken zijn aan de goede verkopen van het schietspel.

Epic Games heeft zelf nooit omzetcijfers naar buiten gebracht met betrekking tot Fortnite, dat onder meer verkrijgbaar is voor de Playstation 4 en Xbox One. Tegenover TechCrunch weigerde het bedrijf dan ook commentaar te geven. De onderneming is sinds 2012 voor 40 procent in handen van de Chinese internetgigant Tencent, maker van socialemedia-app WeChat. Het uit 1991 stammende Epic Games ontwikkelde eerder spellen als Unreal en Gears of War.