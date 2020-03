Maker diervoedingsingrediënten Aliphos failliet

De fabrikant van diervoedingsingrediënten Aliphos heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf is onder meer actief in Nederland, waar 52 mensen werken.

Aliphos, met hoofdkantoor in België, produceert bepaalde vormen van het mineraal fosfor voor gebruik in diervoeding. Die markt kampt volgens het bedrijf al enige tijd met een dalende vraag en lage prijzen, waardoor het moeilijk was winst te maken.

Onlangs werden problemen met de kasstroom en schulden nijpend. Pogingen om de financiële situatie te verbeteren hadden niet het gewenste effect.

Aliphos heeft een fabriek in Rotterdam. Verder heeft de onderneming, een dochterbedrijf van fosfaatbedrijf Ecophos, productielocaties in onder andere Frankrijk en Bulgarije.